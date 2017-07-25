Бывший главный редактор «Ленты.ру» будет курировать интернет в администрации президента

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co, бывший главный редактор «Ленты.ру» Алексей Гореславский станет замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По их информации, топ-менеджер медийного холдинга Rambler&Co Алексея Мамута займет должность заместителя руководителя кремлевского управления общественных проектов (УОП), которое возглавляет Сергей Новиков.«Гореславский точно займет этот пост, в течение месяца его оформят», — сказал один из источников. Собеседники РБК считают, что в Кремле Гореславский станет курировать интернет.

Алексей Гореславский стал главным редактором «Ленты.ру» в марте 2014 года — после того, как с этой должности была уволена Галина Тимченко (сейчас она гендиректор «Медузы»). Тогда вслед за Тимченко издание покинула большая часть сотрудников.

До этого Гореславский был главредом прокремлевской газеты «Взгляд» и отвечал в «Рамблере» за взаимодействие с госструктурами. В феврале 2016 года он стал в Rambler&Co исполнительным директором по медиа.