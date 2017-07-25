Банк «Югра» подал в суд на ЦБ

Банк «Югра», в который ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на выплаты кредиторам с 10 июля, требует признать незаконными решения и действия Центробанка, сообщает «Коммерсант». Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Москвы 24 июля. В нем не уточняется, какие именно действия регулятора оспаривает банк.

Позднее во вторник отстраненный от должности председатель правления банка Дмитрий Шиляев через представителя объяснил эти действия. «Решения о вводе временной администрации и объявлении моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», - цитирует его ТАСС.

Напомним, 10 июля Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория, так как сочла банк финансово устойчивым. Центробанк сообщил, что 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении «Югры».

Ранее представители ЦБ заявляли, что подозревают банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Генпрокуратура может принять ответ ЦБ или, не согласившись с доводами регулятора, обратиться в суд. О планах ведомства пока неизвестно.