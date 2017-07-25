Ройзман отказался снимать свою кандидатуру с губернаторских выборов

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет сам снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области, сообщает «Медуза». «Пусть они снимают», — сказал он. Ранее Ройзман объявлял, что намерен бойкотировать выборы, так как ему удалось собрать только две трети от необходимого числа подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Он также заметил, что бороться с муниципальным фильтром не намерен, так как по этому поводу «было уже достаточно» жалоб в Конституционный суд. Ройзмана выдвинула в губернаторы области партия «Яблоко». Причем против этого выступило региональное руководство партии, а пресс-секретарь лидера «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев заявил, что местное отделение отказалось поддерживать Ройзмана под давлением властей.

Пока необходимое количество подписей муниципальных депутатов на выборах в Свердловской области сдали Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Игорь Торощин (ЛДПР) и Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).