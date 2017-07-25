ЕС может ответить США на новые антироссийские санкции

В ответ на новые антироссийские санкции, затрагивающие энергетические интересы ЕС, Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, сообщает РИА Новости.

"Насколько мне известно, один из вариантов – введение Евросоюзом ответных мер против американских компаний посредством ограничения им доступа к кредитам европейских банков", — сказал собеседник агентства.

Во вторник конгресс США проведет голосование по законопроекту, который введет новые санкции против России. Документ предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Коллегия еврокомиссаров на регулярном заседании в среду обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило издание Financial Times. По его данным, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.