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​Сургутская команда привезла награду с «Голосящего КиВиНа-2017». Это шанс на возвращение в Высшую лигу

фото kvn.ru
фото kvn.ru

Сургутская команда «Борцы» закончило своё выступление на XXIII Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН 2017» и получили награду «Малый КиВиН в тёмном» (прим. автора вручается за 6 место).

Для участия в фестивале приехало 26 лучших команд клуба, до эфира из них дошло только 17 команд. Сургутская команда «Борцы» выступала под номером 5, а завершали фестиваль действующие фавориты Высшей лиги КВН «Спарта Номад».

Свою карьеру команда начала в 2011 году, «Борцы» стали победителями «Северной лиги КВН», в 2012 году финалистами «Первой Лиги КВН», а в 2013 году участниками «Высшей лиги КВН». С первого же сезона в «вышке» команда дошла до полуфинала, это успех для дебютирующей команды, но на сезон в 2014 году команда не смогла попасть из-за потери финансирования и выпала из игры, ребята занялись карьерой и семьями.

Команда начала свое возвращение в 2017 году. «По приглашению организации ветеранов боевых действий "Содружество" команда приняла участие в гуманитарной миссии в г. Донецк. Выехав в марте в Донбасс с выступлениями для донецкой молодежи и помощью в организации фестиваля КВН вузов и школ Донбасса. Ну а дальше началась работа по подготовке команды к возвращению в сезон. Поиск денег, написание материала, подготовка концерта. Голосящий КиВиН был проверкой способности команды вернуться после долгого перерыва. Проверка прошла удачно», – прокомментировал Виталий Малыхин, он помогал команде найти финансирование и решал вопросы авторской и репетиционной базы.

Поездка состоялась в основном благодаря финансированию за счет грантов Депобразования и молодежи ХМАО выигранных региональным Национально-культурным центром «Дагестан», а также благодаря помощи от Арктической экспедиции «Северный десант».

Команду уже ждут на Сочинском фестивале КВН зимой. И если выступление пройдёт достойно, у нас в Сургуте снова будет команда Высшей лиги КВН.



Ребята умышлено перепутали ширмы, но публика не оценила

«Здесь одно замечание, в тусовке КВН не принято мерять КиВИНы от темного к золотому. Это не спорт. Любой из кивинчиков – это знак за заслуги», – добавил Малыхин.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 85, комментариев: 0


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