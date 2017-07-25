16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии, сообщает ТАСС.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, который является соисполнителем по данному закону, рекомендовал отклонить документ, однако профильный комитет палаты по экономической политике его поддержал.

За принятие закона проголосовали 110 сенаторов, против - 18, 24 парламентария воздержались.

«Этот закон дает право гражданам купить дешевле билет. Человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Все эти нормативные акты — это другая история», — заметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что СФ «не допустит, чтобы Минтранс принял нормативные акты, которые ухудшают положение граждан». Возвращать закон для обсуждения с Думой в рамках согласительной комиссии она отказалась. Одобренный закон позволяет авиакомпаниям самим решать, делать багаж бесплатным на невозвратных тарифах или нет.

Напомним, что это не первая сегодня новость, касающаяся правил провоза багаж. Ранее стало известно, что Минтранс подготовил изменения в федеральные авиационные правила, предложив исключить из категории ручной клади телефоны, портативные компьютеры, верхнюю одежду и другие вещи. В ведомстве заверили, что правила еще будут обсуждаться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:26, просмотров: 80, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка

Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка
Никита Шаганенко Сегодня в 14:26
69 0
В Сургуте разгребли огромную стихийную свалку

В Сургуте разгребли огромную стихийную свалку
Этот позитивный прецедент показал, что тесное сотрудничество горожан и власти может делать город лучше
Анастасия Семихатских Сегодня в 15:44
150 0
«Свои москвичам не прислуживают» // ФОТОФАКТ

«Свои москвичам не прислуживают» // ФОТОФАКТ
В Сургуте на тротуарах появились странные трафаретные надписи
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 18:03
816 6
​Фильм «Невероятная Югра» вышел в финал международного фестиваля мотивационного кино // ВИДЕО

​Фильм «Невероятная Югра» вышел в финал международного фестиваля мотивационного кино // ВИДЕО
Константин Шперлинг 24 июля в 17:24
535 0
​Как грузовики создают «генераторы грязи» // НЕПОРЯДОК

​Как грузовики создают «генераторы грязи» // НЕПОРЯДОК
Пример того, как машины уничтожают газоны и этим плодят грязь в городе
Константин Шперлинг 24 июля в 16:54
447 1
«Такая коммуналка нужна самому» Аудитория siapress.ru против приватизации коммунальных активов Сургута // ИНФОГРАФИКА

«Такая коммуналка нужна самому» Аудитория siapress.ru против приватизации коммунальных активов Сургута // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 12:23
344 0
​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу

​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу
Бывало, и от тюрьмы людей спасал: вытаскивал, загонял на буровые, и из них получались отличные специалисты и семейные люди!
Людмила Захарова 22 июля в 11:12
1474 1
От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

Эдуард Исаков, член Совета Федерации 21 июля в 18:02
867 2
​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА

​Бренд «Сделано в Сургуте» аудиторию siapress.ru не очаровал // ИНФОГРАФИКА
Участники опроса все равно будут ориентироваться на качество и цену товара, а не на место его производства
Константин Шперлинг 21 июля в 16:46
696 1
Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России

Опыт работы тюменских НКО признали одним из лучших в России
В Тюмени проходит межрегиональный форум "Сообщество".
Никита Шаганенко 21 июля в 13:29
569 0
Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ

Как получить 5000 от правительства Югры? // ИНСТРУКЦИЯ
Если вы молодой югорчанин, и вам положена за это единовременная выплата, мы расскажем, как это сделать
Анастасия Семихатских 21 июля в 12:24
7565 6
​Остановка без требований

​Остановка без требований
Можно даже мини-кофейню в центре города, где много народа – приучить людей культуре пить хороший кофе с утра, по дороге на работу. Ну конечно обязать этих арендаторов следить за состоянием павильона.
Сергей Антонов, сургутянин 21 июля в 12:35
924 5
Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу

Сургутская неделя. ​«Стрелки» проверяют городскую среду, глава – дороги, а москвичи – главу
А еще наш город оказался в Дубае. Жаль, что не наоборот
Олег Владимиров 21 июля в 11:08
962 1
Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»

Кристина Полежай: «Шеф-повар попробовал мои кексы и пригласил на работу»
Индивидуальный подход, в отличие от массового производства, очень ценится. В каждый торт, кекс, круассан я вкладываю свои душу и настроение. Стараюсь всю выпечку приготовить максимально вкусно и красиво оформить. На мой взгляд, выпечка ручной работы вне конкуренции.
Виктория Платунова 20 июля в 15:37
4741 1
Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд

Должников за ЖКУ мы очень быстро вразумляем через суд
Директор УК «Северстрой» — о том, как справляться с гигантскими долгами населения
Анатолий Мотычак, директор УК "Северстрой" 20 июля в 10:00
836 1
​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание

​Каким должно быть военно-патриотическое воспитание
Доносится ли до воспитанников ежедневно мысль, что война – это ужасно и недопустимо, что, в случае развязывания глобального конфликта погибнут девять из десяти, что вся история человечества омрачена и опорочена постоянными войнами?
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 19 июля в 13:05
1139 29
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика