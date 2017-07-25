Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии, сообщает ТАСС.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, который является соисполнителем по данному закону, рекомендовал отклонить документ, однако профильный комитет палаты по экономической политике его поддержал.

За принятие закона проголосовали 110 сенаторов, против - 18, 24 парламентария воздержались.

«Этот закон дает право гражданам купить дешевле билет. Человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Все эти нормативные акты — это другая история», — заметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что СФ «не допустит, чтобы Минтранс принял нормативные акты, которые ухудшают положение граждан». Возвращать закон для обсуждения с Думой в рамках согласительной комиссии она отказалась. Одобренный закон позволяет авиакомпаниям самим решать, делать багаж бесплатным на невозвратных тарифах или нет.

Напомним, что это не первая сегодня новость, касающаяся правил провоза багаж. Ранее стало известно, что Минтранс подготовил изменения в федеральные авиационные правила, предложив исключить из категории ручной клади телефоны, портативные компьютеры, верхнюю одежду и другие вещи. В ведомстве заверили, что правила еще будут обсуждаться.