​Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Нижневартовского района

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин и cоветник Председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Оксана Потапова подписали соглашение о сотрудничестве по реализации социальных и экономических проектов.





«Финансовыми услугами Сбербанка пользуются многие жители Нижневартовского района, а также представители бизнес-сообщества. Помимо основной деятельности банк принимает активное участие в организации и проведении социальных мероприятий, оказывает адресную помощь общественным организациям, ветеранам, инвалидам и пенсионерам Нижневартовского района», – отметил Борис Саломатин.

«Сбербанк продолжит повышать качество обслуживания клиентов и принимать участие в реализации социально-значимых проектов. В этом году мы планируем оказать финансовую поддержку общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и тыла Нижневартовского района, а также построим детскую площадку в селе Охтеурье», – прокомментировала Оксана Потапова.

За последние три года Сбербанк провел реконструкцию двух филиалов банка в пгт. Новоаганск и гп. Излучинск. Увеличилось число банкоматов в небольших населенных пунктах – сегодня на территории Нижневартовского района функционирует 130 банкоматов и 9 устройств самообслуживания.