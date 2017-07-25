Запсибкомбанк анонсировал новые ставки по вкладам — открыть их можно только до 15 августа

Вклады в Запсибкомбанке остаются надежным способом сохранения денежных средств, а открытие вклада в стабильном и надежном банке является одним из важнейших условий, как для новых, так и для существующих вкладчиков. Если вы ранее являлись клиентом другого банка, или у вас заканчивается вклад и вы думаете где открыть другой, то только в ограниченный период до 15 августа 2017 года в офисах Запсибкомбанка для новых вкладчиков действуют новые ставки.

Например, по сезонному вкладу «ДрузьЯ»:

действует максимальная ставка 8,35% уже на сроке от трех месяцев;

на случай, если понадобятся деньги, предусмотрена возможность частичного снятия денег со вклада;

при закрытии вклада через 3 месяца и позднее выплаченные проценты сохраняются.

период открытия вклад «Друзья» ограничен – до 31 августа 2017 года.

Если вы не готовы откладывать деньги на срок более трех месяцев, но в течение месяца появляются свободные деньги, то вам подойдет вклад «Я успешен»:

Ежедневный доход с ежемесячной капитализацией процентов;

Возможность снимать наличные по необходимости в течение всего срока вклада без потери процентов;

Возможность пополнять вклад в течение всего срока его действия;

Минимальная сумма открытия – всего 1 000 руб.

Возможность пополнять и снимать деньги со счета с использованием своего телефона в режиме 24/7.

«Сейчас в Запсибкомбанке стартовала специальная акция для новых вкладчиков. Только до 15 августа вкладчики других банков могут оформить вклады в Запсибкомбанке по новым ставкам. Каждый наш клиент получает двойную выгоду: увеличивает свой доход и участвует в розыгрыше полумиллиона рублей и трех iPhone 7 Plus. Поэтому прежде чем идти в другой банк, узнайте новые ставки Запсибкомбанка для новых вкладчиков», - рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Открыть вклады можно в любом офисе банка, банкомате или в сервисе «Интернет-Банк».



