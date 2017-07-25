Запсибкомбанк анонсировал новые ставки по вкладам — открыть их можно только до 15 августа

Вклады в Запсибкомбанке остаются надежным способом сохранения денежных средств, а открытие вклада в стабильном и надежном банке является одним из важнейших условий, как для новых, так и для существующих вкладчиков. Если вы ранее являлись клиентом другого банка, или у вас заканчивается вклад и вы думаете где открыть другой, то только в ограниченный период до 15 августа 2017 года в офисах Запсибкомбанка для новых вкладчиков действуют новые ставки.
Например, по сезонному вкладу «ДрузьЯ»:
- действует максимальная ставка 8,35% уже на сроке от трех месяцев;
- на случай, если понадобятся деньги, предусмотрена возможность частичного снятия денег со вклада;
- при закрытии вклада через 3 месяца и позднее выплаченные проценты сохраняются.
- период открытия вклад «Друзья» ограничен – до 31 августа 2017 года.
Если вы не готовы откладывать деньги на срок более трех месяцев, но в течение месяца появляются свободные деньги, то вам подойдет вклад «Я успешен»:
- Ежедневный доход с ежемесячной капитализацией процентов;
- Возможность снимать наличные по необходимости в течение всего срока вклада без потери процентов;
- Возможность пополнять вклад в течение всего срока его действия;
- Минимальная сумма открытия – всего 1 000 руб.
- Возможность пополнять и снимать деньги со счета с использованием своего телефона в режиме 24/7.
«Сейчас в Запсибкомбанке стартовала специальная акция для новых вкладчиков. Только до 15 августа вкладчики других банков могут оформить вклады в Запсибкомбанке по новым ставкам. Каждый наш клиент получает двойную выгоду: увеличивает свой доход и участвует в розыгрыше полумиллиона рублей и трех iPhone 7 Plus. Поэтому прежде чем идти в другой банк, узнайте новые ставки Запсибкомбанка для новых вкладчиков», - рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Открыть вклады можно в любом офисе банка, банкомате или в сервисе «Интернет-Банк».
Подробная информация – на сайте, в офисах Запсибкомбанка или по телефону 8-800-100-5005 (звонки по России бесплатные). ПАО «Запсибкомбанк». Ген. лицензия №918 от 13.07.2015г.
Как ремонтируют дороги в Сургуте? Генеральный директор АО «Автодорстрой» Сергей Кочуров // ONLINE 26 июля в 11.00