Получить разрешение на строительство теперь можно в укороченные сроки и при помощи портала Госуслуг

В Югре в стадии реализации находится приоритетный проект «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства». По состоянию на текущую дату все мероприятия проводятся согласно календарному плану. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры.

Во всех муниципалитетах округа актуализирован действующий регламент по прохождению связанных с получением на строительство процедур. Теперь с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения срок составляет 77 дней, пройти надо пять этапов.

Получить услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, а также экспертизу проектной документации, сейчас можно через Единый портал госуслуг в электронном виде.

«В рамках реализации проекта к концу 2017 года планируется сократить срок прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней», - сообщил заместитель директора департамента строительства Югры Рустам Сафин.