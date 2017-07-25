​Бывший мэр Сургута выступил резко против приватизации Городских теплосетей и Горводоканала

Александр Сидоров в сегодняшнем интервью в студии siapress.ru высказал свою позицию и рассказал о положении дел. Он считает, что интерес к Сургутским коммунальным предприятиям «Горводоконал» и «Городские тепловые сети» уже многие годы огромен из-за того что не малые средства городского бюджета были вложены в их обновления и реконструкцию: «Мы капитально отремонтировали и технически перевооружили очистные сооружения по воде, и 9 промузел, и 8 промузел, и локальные водозаборные узлы, мы поставили принципиально новую водоочистку», – рассказал Сидоров. По его мнению, уже с 2007 года отбоя нет, от желающих взять эти сети в аренду с последующей приватизацией. И, как сказал депутат, «Как только интересы желающих и администрации города совпадут, это начнёт происходить».

На вопрос о том, поддерживает ли он такую приватизацию, Александр Сидоров ответил, что для Сургута это плохо. Объяснил он это тем, что основная цель приватизации – это вовлечение дополнительных инвестиций, а у города такой необходимости сегодня не существует. Также он уточнил, что как правило, концессия заканчивается тем, что когда дело доходит до выполнения обязательств по арендным и концессионным договорам, инвесторы быстро отказываются от своих обязательств. При этом они, безусловно, получат проблемы с законом, но если деньги уже выведены и предприятие уже подведено под банкротство, то город просто останется с новыми проблемами и убытками без шансов на их возмещение.