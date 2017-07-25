​В самолеты могут запретить брать в качестве ручной клади компьютеры, мобильники, трости, книги и другие вещи

Минтранс подготовил поправки в федеральные авиационные правила, которые связаны с предстоящей отменой бесплатного багажа для невозвратных билетов. Документ опубликован для общественного обсуждения. Об этом сообщает «Медуза», со ссылкой на ведомство.

Минтранс предложил закрепить в правилах, что перевозчик будет обязан принимать не менее пяти килограмм ручной клади с одного клиента. Из перечня вещей, которые сейчас можно взять бесплатно в салон сверх указанной нормы хотят исключить многие вещи. Например, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовые, фотоаппараты и видеокамеры, компьютеры, зонты, трости, букеты цветов, папки для бумаг.

Всего в списке гарантированной бесплатной ручной клади, которая не подлежит взвешиванию, предложено оставить пять позиций: дамская сумочка или портфель, детское питание для ребенка на время перелета, детская люлька при перевозке ребенка,костюм в портпледе, костыли, складная кресло-коляска.

Сотовые, зонты и прочие предметы, попавшие в «немилость» ведомства, можно будет брать в салон, но с обязательным взвешиванием и учетом в норме провоза ручной клади и багажа.