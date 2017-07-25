​Работающим пенсионерам повысят пенсию примерно на 200 рублей

Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчёта за работу в 2016 году. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных балов, сообщает «ТАСС».

«В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

В ПФР также сообщили, что сейчас в стране 43 млн пенсионеров и из них примерно треть продолжает работать.

Согласно сообщению, на беззаявительный перерасчёт могут претендовать пенсионеры, чьи работодатели в 2016 году уплачивали за них страховые взносы. Размер прибавки зависит от уровня заработной платы пенсионера в 2016 году.

Напомним, что повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.