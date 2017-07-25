​Европейский суд обязал Россию выплатить 6000 евро одному из осужденных по делу Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию 6 тыс. евро, осужденному за убийство Бориса Немцова, Темирлану Эскерханову из-за неудовлетворительных условий содержания в тюрьме, сообщает «РБК».

Он через адвоката жаловался на условия перевозки, содержания в СИЗО «Печатники» в мае 2015 года и условия содержания в конвойной камере. Суд постановил, что государство обязано выплатить Эскерханову всю сумму компенсации (6000 евро) в течение трех месяцев.

Ранее «Комерсантъ» сообщил, что замминистра юстиции Георгий Матюшкин и ЕСПЧ договорились в досудебном порядке урегулировать жалобы Эскерханова. Минюст согласился выплатить ему 6000 евро в обмен на отзыв своей жалобы в ЕСПЧ.

Стоит отметить, что также на содержание жаловались и другие фигуранты дела: братья Анзор и Шадид Губашевы. Они также пришли к мировому соглашению с государством, сообщил их адвокат Муса Хадисов. "Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать в пользу моего подзащитного и его брата Шадида по 6,5 тысяч евро в качестве компенсации за допущенные в отношении них нарушения Конвенции (о защите прав человека)", - сказал Хадисов, хотя официально такого решения принято не было. В итоге Европейский суд признал их жалобы неприемлемыми, так как были разглашены параметры досудебного соглашения с государством.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщил, что Московский военный суд огласил приговор по делу Немцова. На всех осужденных дали десятки лет тюрьмы