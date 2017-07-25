​Идет футбольный матч, летит над полем мяч… В Сургуте прошли соревнования по дворовому футболу // ФОТО

Депутат Думы города Сургута Алексей Кучин стал инициатором проведения турнира по футболу, который состоялся в минувшую субботу, 22 июля по адресу: Взлетный д.4. В нем приняли участие юные футболисты 25 и 27-ого микрорайонов. Соревнования при поддержке Федерации футбола города Сургута проходили в трех возрастных категориях.

Игры вызвали настоящий ажиотаж: более 70 ребят из 13 команд сразились за право считаться сильнейшими в своем районе. Победителями турнира стали команды "Five", "ManchesterUnited" и "Витязи". Именно они будут защищать честь своего района на городских соревнованиях.

Алексей Кучин сам в детстве любил играть в футбол, в студенчестве также не забывал о своем увлечении. И как говорит сам депутат: «К сожалению, в моем детстве не было дворовых соревнований, хороших футбольных полей для этого. А соревноваться юным футболистам необходимо. Поэтому и я решил провести этот турнир: дети заняты, они занимаются спортом и это хорошо!»

Партнерами футбольного турнира стали лечебно-диагностический центр «Наджа», ООО «Чистая вода», футбольная школа «Юниор», фирменный магазин «Умница. Методики раннего развития для детей 0+» и журнал Detkids. Также организаторы благодарят ЖЭУ-4 ДЭЗ ВЖР за помощь в подготовке площадки.

К слову сказать, одним из партийных проектов «Единой России» является проект «Детский спорт», цель которого - создание полноценных условий для максимального охвата школьников систематическими занятиями физкультурой и спортом. Поэтому, можно с очевидностью констатировать, что сургутские депутаты к этому проекту уже подключились