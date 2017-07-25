В озеро в Белоярском районе выпустили 5 тыс. мальков пеляди

Пять тысяч мальков пеляди выпустили в озеро Ун-Новыинклор, которое расположено на территории памятника природы «Системы озер Ун-Новыинклор и Ай-Новыинклор» в Белоярском районе.

Молодь рыбы была доставлена на территорию Белоярского района из Ханты-Мансийка, где специалисты Югорского рыбоводного завода в течение трех месяцев выращивали личинки. По словам начальника отдела экологического просвещения природного парка «Нумто» Ларисы Лихачевой, выращивание мальков пеляди ценной породы сиговых сотрудники рыбоводного завода сравнивают с вынашиванием ребёнка. Весь процесс – от получения икры до выпуска маленькой рыбки в водный объект – занимает почти восемь месяцев.

Мальков доставили из Ханты-Мансийка на машине в сопровождении сотрудников природного парка «Нумто». Молодь рыбы перевозили в специальных баллонах, где условия существования были максимально приближены к естественным. Всего им пришлось преодолеть более 800 километров в пути.