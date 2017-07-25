За шесть месяцев 2017 года югорчане получили более 1 млн. госуслуг через Единый портал

Более 1 млн. госуслуг получили жители Югры через Единый портал за шесть месяцев 2017 года. На сегодняшний день количество «электронных граждан» в Югре превысило 872 тысячи человек.

Чаще всего югорчане в течение 2017 года следили за успеваемостью своих детей при помощи услуги «Электронный дневник» (более 876 тыс. запросов), заказывали извещения о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (более 56 тыс. заявлений), регистрировали транспортные средства (более 20 тыс. заявлений), зачисляли детей в образовательную организацию (более 19 тыс. заявлений) и оформляли загранпаспорт (почти 16,5 тыс. заявлений).

Как отмечают в компании «Ростелеком», которая является техническим оператором Портала, популярность госуслуг в режиме онлайн растет вместе с числом «электронных граждан» региона. Только за шесть месяцев 2017 года количество зарегистрированных пользователей портала в Югре увеличилось на 240 тысяч, т.е. ежедневно на портале регистрируется более одной тысячи граждан.

Департамент информационных технологий Югры напоминает, что воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте, после – подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ, либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).