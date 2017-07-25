32 выпускника Югры набрали 100 баллов на ЕГЭ

32 школьника Югры сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2017 году. Такие данные приводит департамент образования ХМАО.

Больше всего высших результатов школьники получили на испытаниях по русскому языку - 19 выпускников. По информатике и ИКТ 100 баллов набрали четыре выпускника, по математике (профильной) – один выпускник, по физике – три человека, по химии – четыре школьника, по истории – один человек.

Доля высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) в сравнении с прошлым годом увеличилась по восьми учебным предметам. Это: русский язык, химия, информатика и ИКТ, история, иностранные языки (английский, немецкий, французский) и обществознание.

Доля не преодолевших минимальное пороговое значение в 2017 году в сравнении с 2016 годом сократилась по шести учебным предметам (русский язык, математика (базовый уровень), физика, история, обществознание, литература).

Кроме того, в 2017 году снизилось количество участников экзамена, получивших неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам. Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре.

В конфликтную комиссию автономного округа поступило 918 апелляций о несогласии с выставленными баллами по учебным предметам. После рассмотрения комиссия удовлетворила 115 апелляций.

Отметим, что в прошлом году высший результат по итогам ЕГЭ показали 43 югорских школьника.