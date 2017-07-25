Президент США поддержал новые санкции в отношении России

Президент Дональд Трамп не планирует отменять новые санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. «Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку», — приводят слова пресс-секретаря Сары Сандерс «РИА Новости».

Однако в сенате США заявили, что законопроект по новым ограничительным мерам недоработан. По словам председатель комитета Сената по международным делам Боба Коркера, недочеты есть, но будут скоро устранены.

Напомним, что законопроект по новым санкциям уже согласован Палатой представителей. Двухпартийная поддержка документа практически гарантирует его утверждение нижней палатой Конгресса, после чего он должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.