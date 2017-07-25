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Проверки на воде в Сургуте станут регулярными

Проверки на водных объектах Сургута станут регулярными. И. и. главы города Алексей Жердев дал поручение ответственным структурам проводить обязательные рейды в те дни, когда температура воздуха будет превышать 20 градусов.

Чиновник отметил, что задача властей муниципалитета состоит в том, чтобы не допустить трагедий на воде и сохранить жизнь и здоровье горожан. Ежегодно в Сургуте регистрируют около десяти случаев гибели людей на воде. В текущем году на водоемах города уже утонули два человека. В половине случаев причиной трагедий становится купание в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении ГОиЧС администрации города напоминают об основных правилах поведения на воде. В первую очередь граждан призывают воздержаться от купания в незнакомых местах, а также местах, где установлены запрещающие знаки. Людям советуют не прыгать в воду с берега, так как резкий перепад температур приводит к судорогам и остановке дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные предметы.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 56, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:27
эти проверки отвлекают только ответственные структуры от работы, сколько казенного бензину потратили, что бы за время рейда поймать одного нарушителя маломерного судна? носились как угорелые по реке и только!
показуха, когда ответственные сотрудники гимс в день выявляют по несколько нарушений , ибо они работают , то в день рейда одного кое как выявили .. хотя можете хоть каждый день мотаться на лодка - коли бензину дадите гимс а не будете тратить государственный на свои амбиции!

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