Проверки на воде в Сургуте станут регулярными

Проверки на водных объектах Сургута станут регулярными. И. и. главы города Алексей Жердев дал поручение ответственным структурам проводить обязательные рейды в те дни, когда температура воздуха будет превышать 20 градусов.

Чиновник отметил, что задача властей муниципалитета состоит в том, чтобы не допустить трагедий на воде и сохранить жизнь и здоровье горожан. Ежегодно в Сургуте регистрируют около десяти случаев гибели людей на воде. В текущем году на водоемах города уже утонули два человека. В половине случаев причиной трагедий становится купание в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении ГОиЧС администрации города напоминают об основных правилах поведения на воде. В первую очередь граждан призывают воздержаться от купания в незнакомых местах, а также местах, где установлены запрещающие знаки. Людям советуют не прыгать в воду с берега, так как резкий перепад температур приводит к судорогам и остановке дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные предметы.