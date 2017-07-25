Россия получила право на проведение чемпионата мира по боксу

Россия получило право провести чемпионат мира по боксу. Об этом объявила Международная ассоциация бокса (AIBA). Первенство состоится в сочинском дворце «Айсберг» в 2019 году, сообщает «Эхо Москвы».

Президент AIBA Чинг-Куо Ву выразил свою уверенность, что Россия проведёт чемпиона на высшем уровне. Однако международная ассоциация бокса выразила недоверие своему руководителю Чинг-Куо Ву, по неуказанным причинам. Ожидается, что президент ассоциации напишет заявления по собственному желанию, об этом сообщает агенство «Тасс»

Напомним, что на право провести турнир также претендовали Индия, Украина. Таиланд и Турция. При этом вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил: «не было сомнений в том, что ассоциация выберет именно Россию. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом высоком уровне».



