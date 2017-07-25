​На день нефтяной и газовой промышленности в Сургут приедет "Чайф" // АФИША

Газовики ("Газпром трансгаз Сургут" и "Газпром переработка") опубликовали афишу своих мероприятий на день нефтяной и газовой промышленности. На праздничной площадке по ул. Университетская 1 пройдёт ряд мероприятий. Празднования начнутся в час дня. С 13:00 до 18:00 пройдут выступления творческих коллективов ЦКиД Камертон «Мы вместе, «Дорогой мечты». Далее будет пятнадцатиминутная торжественная программа поздравления от руководства. С 18:15 до 19:40 состоится выступление творческих коллективов ЦКиД Камертон и Города «Праздничный аккомпанемент». Завершать мероприятие будет выступление рок-группы «ЧАЙФ» с 19:40 – 20:50 и праздничный салют в 21:00.

Помимо этого на праздничной площадке будет работать детская игровая площадка 14:00 – 18:00, состоятся «Мужские Игры» шоу силового экстрима «IRON MAN», показательные выступления отделения мотокросса и конного спорта УСС «Факел». На мосту пройдет открытый чемпионат ХМАО-Югры по брейкингу «Tokyo Jam» с 14:00 до 17:30. Также будет представлен «спорт-проспект» с двух часов дня, показательные выступления спортсменов УСС «Факел» по мини-футболу, стритболу, гиревому спорту, картингу, шахматам и шашкам. Стоит отметить, аллею газовиков, на ней будет представлен музей под открытым небом «Легенды Севера» и всё это будут сопровождать торговые ряды на протяжении всего дня.

В пресс-службе Сургутнефтегаза siapress.ru сообщили, что афиша нефтяников на первый праздник осени будет готова примерно в середине августа. Ее мы также опубликуем на нашем сайте.