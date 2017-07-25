Осторожно, спойлер! Математик из Будапешта рассчитал, кто умрет в новой «Игре престолов»

Венгерский математик Милан Яносов рассчитал, какие персонажи погибнут в «Игре престолов», сообщает РИА Новости. По словам ученого, работающего в Центральном европейском университете в Будапеште, его очень интересовало, умрут ли его любимые персонажи в новом сезоне.

Он посчитал, что в «Игре престолов» социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, а затем проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения.

Напомним, что этот сериал во многом стал популярен благодаря тому, что каждый сезон многие из его ключевых героев неожиданно умирают или теряют свой статус и значимость в обществе. Ежегодно зрители и телеэксперты гадают, от кого сценаристы решат избавиться в следующий раз, а кто выживет или воскреснет в новом облике.

Яносов проанализировал все сцены общения героев «Игры престолов» и составил своеобразную «социальную сеть». В общей сложности в нее вошло примерно четыре сотни «игроков», соединенных друг с другом тремя тысячами связей.

Основываясь на информации о связях персонажей, погибших или пропавших без вести в первые шесть сезонов, венгерский математик при помощи системы машинного обучения попытался вычислить вероятность гибели еще живущих героев.

Согласно расчетам, в первую пятерку персонажей, которые могут умереть в самом начале сезона, вошли королева Дейнерис Таргариен, глава ее армии Серый Червь, малолетний Робин Аррин, Подрик Пейн, бывший оруженосец Тириона Ланнистера, а также Эдмур Талли, низложенный правитель Речных земельОдин из прогнозов Яносова уже частично оправдался — лидером этого «антирейтинга» была Тайена Сэнд, внебрачная дочь принца Оберина Мартелла, она погибла или попала в плен во второй серии нового сезона.

Наименьшие шансы умереть характерны для второстепенных персонажей, таких как Теон Грейджой, Джорах Мормонт и Тормунд. Среди королей и королев дольше всех проживет Серсея Ланнистер.