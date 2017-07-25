​Количество россиян, считающих, что церковь должна влиять на государство сократилось в полтора раза

«Левада-Центр» выяснил, что количество россиян, считающих, что церковь должна влиять на принятия государственных решений, снизилось в полтора раза за последние годы: с 42 процентов в 2005 году до 28 процентов сейчас. В свою очередь не согласны с тем, что церковь должна влиять на государственную политику, 58 процентов респондентов (51 процент в 2005 году) и 14 процентов участников не смогли определиться с ответом. Опрос прошел 23-26 июня среди 1600 участников в 137 населённых пунктах, сообщает «Интерфакс».

Социологи выяснили, что 39 процентов россиян удовлетворены нынешним состоянием влияния церкви на государственную политику и считают, что его «ровно столько, сколько должно быть». Этот показатель снизился на 17 процентов, за счёт увеличения числа затруднившихся ответить (с 10 процентов до 24 процентов) и тех, кто считает, что церковь оказывает «Слишком много» влияния (23 процента против 17 процентов в 2016 году). И всего 14 процентов, считают влияние церкви «недостаточным».

Также социологи выяснили, что в обществе сохранятся традиционное положительное отношение к православию, а восприятия иных религий в целом не изменилось. Таким образом, 92 процента россиян относятся к православным с уважением и доброжелательностью. К мусульманам уважительно и доброжелательно относятся 59 процентов, к иудеям 55 процентов россиян, к последователям восточных религий 57 процентов.

Стоит отметить, что более половины россиян 62 процента с уважением и доброжелательностью относятся к атеистам. Тем не менее, социологи отмечают, увеличение доли тех, кто считает себя верующими «в какой-то мере религиозным»: за три года (с 35 процентов до 53 процентов), а число атеистов резко сократилось (с 26 процентов до 13 процентов).

«Однако этот прирост числа верующих не сопровождается глубокой верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства россиян, – сказали в "Лавада-Центре". – Косвенно о слабости норм, регулирующих жизнь православного человека, свидетельствует усиливающееся нежелание придерживаться ограничений, предписываемых церковью во время постов: готовность ограничить себя в развлечениях, потреблении спиртного, в сексуальных отношениях и т.п. за несколько последних лет снизилось в полтора-два раза»