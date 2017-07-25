​Госдума может упростить правила, по которым проходят собрания собственников жилья

Депутаты из «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев предложил Госдуме принять ряд поправок к Жилищному кодексу, которые позволят упростить принятие решений в общих собраниях собственников жилья, сообщает «Интерфакс».

Авторы предлагают узаконить так называемые «конференции», проходящие в неполном составе, но при участии «делегатов» от каждого этажа, которые будут иметь полномочия голосовать за соседей. Делегатов будут выбирать на полноценных собраниях на срок от трех до семи лет.

Напомним, что сейчас собрание признать состоявшимся можно только в том случае, если на нём будут присутствовать более половины собственников. Депутаты считают, что это сильно затрудняет принятие решений. «Если в доме 200–300 квартир, собрание сделать невозможно, – сказал Сидякин. – Будет делегат от этажа, его будут знать в лицо, и это поможет вовлеченности жителей в управление домом».