​В крупных городах Югры проходят акции, посвященные здоровью сердца и сосудов

В МФЦ Нижневартовска 27 июля состоится акция «Измерь свое давление!». Ее проводят специалисты местного филиала БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики». Как стало известно СИА-ПРЕСС, с 14 до 16 часов можно будет не только измерить артериальное давление, но и получить консультацию врачей учреждения.

Как рассказал заведующий отдела координации профилактической работы Центра медицинской профилактики Андрей Хмелев, данная акция проводится дважды в неделю и уже стала популярной среди посетителей МФЦ среднего и старшего возраста. В последний раз около 70 человек прошли обследование. Горожанам даны рекомендации врача терапевта о том, как измерять давление и как его контролировать. Также были вручены информационные буклеты, в которых подробно рассказано о факторах риска.

«Цель мероприятия – обратить внимание людей на заботу о своем здоровье и на необходимость профилактики заболеваний. Ведь гораздо проще и дешевле предупредить прогрессирование гипертонии, чем лечить многочисленные серьезные осложнения, такие как инсульты, инфаркты и гипертонические сосудистые патологии», - отметили сотрудники Центра.

Аналогичные акции пользуются популярностью и в Сургуте – в День семьи, любви и верности в Окружном кардиологическом центре за несколько часов свое сердечное здоровье проверили 264 человека. Выяснилось, что у 17 из них есть проблемы с сосудами головного мозга, а в целом у 42 процентов обследованных выявили умеренный риск развития проблем с сердцем и сосудами, а еще у 20 процентов врачи диагностировали высокий риск таких заболеваний.

Несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности в современной России, в Югре, благодаря работе профильных медицинских учреждений, текущему Году здоровья и постоянно действующим программам по развитию здравоохранения, удается улучшить ситуацию с «сердечниками». В этом плане Югра уже обогнала всю Россию и находится на уровне стран Восточной Европы.