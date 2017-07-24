Джордж Мартин продолжает обещать. Следующая книга из серии "Песнь льда и пламени" возможно выйдет в 2018 году

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин объявил о том, что в 2018 году на свет выйдет одна или две книги, посвященные вымышленному миру Вестероса.

Как пишет "Лента.ру", в конце будущего года должен выйти первый том дилогии «Пламя и кровь», которая расскажет полную историю династии Таргариен. Мартин добавил, что материала накопилось так много, что не удастся рассказать все в одной книге.

Писатель также работает над романом «Ветра зимы», который станет предпоследней частью цикла «Песнь льда и пламени», на котором основан сериал «Игра престолов».

По словам писателя, в настоящее время трудно сказать, какая книга появится в продаже раньше, «Ветра зимы» или первый том «Пламени и крови». Вместе с тем, Мартин считает, что в 2018 году одна книга о Вестеросе (а возможно, и две) будет выпущена, уточняет "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что "Ветра зимы" могут выйти в 2017 году.