"Ты выглядишь слишком несовременно". Microsoft прекращает поддержку Paint

Компания Microsoft назвала приложения, которые удаляются из текущей версии ПО, или устарели и могут быть удалены в будущем. Как сообщает "Коммерсант", среди утративших актуальность приложений названы, в том числе, Microsoft Paint, IIS 6 Management Compatibility и IIS Digest Authentication.

При этом, уточняет ТАСС, представленная в октябре прошлого года программа Paint 3D, которая позволит создавать 3D-графику, будет продолжать развиваться. В новое приложение была, в частности, включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.



