"Валера, снова верим". Карпин решил покинуть "Мачт ТВ" ради тренерской карьеры

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол. 31 июля станет последним рабочим днем Карпина на телеканале, сообщается на сайте «Матч ТВ».

«Огромное спасибо «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер», – заявил Валерий Карпин.

Для руководства «Матч ТВ» такое решение футбольного эксперта не стало сюрпризом. «Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер, главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – рассказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года. За время работы на телеканале он выступал в качестве футбольного эксперта, вел авторскую аналитическую программу «Тотальный разбор». В качестве главного тренера специалист тренировал столичный "Спартак", испанскую "Мальорку" и "Торпедо" из Армавира.

Он новом месте работы Валерия Карпина пока ничего не известно.