Мегионский безработный купил наркотик "для себя" и теперь может сесть лет на 10

В Мегионе полиция задержала 30-летнего безработного, у которого при обыске в кармане джинсов был обнаружен подозрительный пакетик.

Как сообщает пресс-служба УМВД округа, в пакете оказался синтетический наркотик весом 2,26 грамма - это уже крупный размер. Парень сразу заявил, что купил "дурь" для себя, а не для продажи.

Как бы то ни было, в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.