Тюменская скалолазка установила мировой рекорд на Всемирных играх в Польше

Тюменка Юлия Каплина обновила собственный мировой рекорд в скалолазании на скорость, улучшив результат на шесть сотых секунды. Чемпионка Европы и обладательница Кубка мира в финале скалолазного турнира в рамках X Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) на 10 сотых секунды опередила француженку Анук Жубер. А мировой рекорд в этой дисциплине составляет теперь 7,32 секунды.

Как сообщает "Вслух.ру", в этой же дисциплине у мужчин третьим финишировал трехкратный обладатель Кубка мира тюменец Станислав Кокорин. В заключительном забеге он оказались быстрее поляка Марцина Дженски.

Всего в турнире приняли участие 72 спортсмена (36 мужчин и 36 женщин). Были разыграны шесть комплектов медалей: по одному у мужчин и женщин в дисциплинах боулдеринг, скорость и трудность. Из семи российских спортсменов, выступивших на Играх, четверо возвращаются домой с наградами.

Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Скалолазание дебютировало на Всемирных играх 2005 года в Дуйсбурге. Отметим, что в 2020 году скалолазы впервые примут участие в летней Олимпиаде в Токио.