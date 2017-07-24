В Белоярском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В связи с повышением класса пожароопасности на территории Белоярского района Ханты-Мансийского округа объявлен режим «Чрезвычайная ситуация». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МСЧ.

Там зарегистрировано девять пожаров на площади около 181 га. При этом в ведомстве уточняют, что огонь не грозит населенным пунктам . Всего же в Югре на данный момент зафиксировано 25 лесных возгораний на площади в 670 га.

Так, особый противопожарный режим введен на территории Октябрьского района, и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах. В повышенной готовности находятся подразделения МЧС, дислоцирующиеся на территории Белоярского, Октябрьского и Советского районов, а также аэромобильная группа.

В ведомстве напоминают, что в период действия режима «Чрезвычайная ситуация» и с введением особого противопожарного режима на территории муниципального образования категорически запрещается разведение открытого огня и посещение лесов.