Полицейские Советского изъяли двухлетнюю малютку из пьяной семьи

Сотрудники ОМВД России по Советскому району изъяли двухлетнюю малютку из пьющей семьи. Девочка помещена в «Дом малютки» города Урай, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Поводом для проверки родителей девочки стали обращения жителей поселка. В одном женщина сообщила, что по улице идет пьяная мать с маленьким ребенком. В другом - соседка жаловалась на постоянные пьянки в одной из квартир дома по переулку Парковый, в результате которых страдает маленький ребенок.

Полицейские выяснили. что жалобы поступили в отношении одного и того же лица. В квартире они обнаружили пьяных мать и ее собутыльника. Готовых продуктов дома не оказалось, повсюду было грязно и не убрано.

В настоящее время в отношении женщины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.