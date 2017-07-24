За неделю сотрудники ГИБДД Югры раскрыли 28 преступлений, в том числе - два угона

За минувшую неделю сотрудниками ГИБДД округа раскрыто 28 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. В том числе, два угона автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
Машины пытались угнать в Нижневартовске и Сургуте. Объектами вожделения злоумышленников стали с «ВАЗ» и «Тойота». Оба раза авто угоняли ночью, и оба раза в руках преступника оказывались ключи от них. Отмечается, что в одном случае, угонщик перед преступлением выпивал с хозяином машины.
Злоумышленники задержаны по горячим следам. Оба из них впервые преступили закон.
Чем занимаются профсоюзы в Сургуте? // председатель независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин // ONLINE 25 июля в 13:00