За неделю сотрудники ГИБДД Югры раскрыли 28 преступлений, в том числе - два угона

За минувшую неделю сотрудниками ГИБДД округа раскрыто 28 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. В том числе, два угона автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Машины пытались угнать в Нижневартовске и Сургуте. Объектами вожделения злоумышленников стали с «ВАЗ» и «Тойота». Оба раза авто угоняли ночью, и оба раза в руках преступника оказывались ключи от них. Отмечается, что в одном случае, угонщик перед преступлением выпивал с хозяином машины.

Злоумышленники задержаны по горячим следам. Оба из них впервые преступили закон.