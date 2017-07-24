ХК "Югра" уступил чемпиону Белоруссии во втором контрольном матче. Встреча с ХК "Неман" в Минске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Югорчане первыми открыли счет, на 20 минуте отличился Кирилл Беляев. На старте второй двадцатиминутки наша команда удвоила преимущество в счете - Евгений Скачков вышел один на один и уверенно обыграл белорусского голкипера. Но на большее сибиряков не хватило - на 33 минуте "Неман" отыграл одну шайбу, в третьем отрезке матча забросил еще две.

Следующий матч «Югра» сыграет уже в рамках турнира «Кубок Минска» 27 июля в 19.00 (мск). Нашим соперником станет «Локомотив».