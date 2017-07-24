Госдума предлагает «жестко» карать за взятки. Так «жестко», что аж деваться некуда // СПИСОК УЖЕСТОЧЕНИЙ

В Госдуму внесли проект, по которому наказание за взяточничество станет серьезнее. Насколько серьезнее — читайте далее.

Разрабатываемый закон предлагает увеличить срок давности за дачу и получение взятки до шести лет, сообщают «РИА Новости».

«Мы предлагаем усилить меру наказания от двух-трех лет, как сегодня, до четырех лет (! — прим. ред.), таким образом мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть, — заявил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Нами предлагается расширить сферу действия статьи, которая предусматривает уголовную ответственность частных нотариусов (!! — прим. ред.) и аудиторов на деятельность третейских судей (!!! — прим. ред.), а также норму статьи 204, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп».

Госдума собирается рассмотреть этот законопроект осенью.

Напомним, что, по данным РБК, коррупционный оборот в России еще в 2013 году составлял $300 млрд в год, что даже больше, чем рынок оборота наркотиков. С тех пор на уровне Счетной палаты РФ неоднократно признавалось, что только на государственных закупках разворовывается около триллиона рублей ежегодно. Вероятно, прорывные поправки в законы против коррупции, предложенные в Госдуме, смогут внести решительные коррективы в эту проблему.