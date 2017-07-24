​Окунулись // ФОТО и ВИДЕО

На территории ИКЦ «Старый Сургут» в третий раз прошел традиционный армянский праздник Вардавар. Пришелся он как раз на жаркие выходные. Все желающие могли охладиться и помочь в этом любому гостю праздника. Вардавар вызывает интерес у все большего количества горожан. В этом году к празднику присоединились представители татарской диаспоры — они подготовили танцевальный флешмоб. Видимо, скоро праздник можно будет считать поистине многонациональным. Не обошлось без белых голубей, выпущенных в небо, охапок роз, подаренных прекрасным дамам, а также любимой части праздника — обливания. Уйти сухим с Вардавара еще никому не удавалось!