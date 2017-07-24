​Минздрав подержал идею о запрете продаж «чекушек» и «мерзавчиков»

Минздрав поддержал идею о введении запрета на продажу крепкого алкоголя в маленьких тарах, известных как «чекушки» (0,25 литра) и «мерзавчики» (0,125 литра), заявил замглавы ведомства Дмитрий Костенников, сообщает «РБК».

«Вы знаете, очень полезная мера», – прокомментировал замминистра предложение организации «Коллективная защита» о запрете продажи таких «мерзавчиков», которые нередко предлагают покупателям кассиры российских магазинов.

«Доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает ее такой заманчивой для склонных к выпивке людей. Особую обеспокоенность вызывает размещение такой продукции на кассах посреди шоколадок, конфет, жвачек и леденцов. Дети смотрят на этот товар и воспринимают водку как нечто нормальное», — пояснил глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. Также он добавил ещё одну причину для запрета – это низкое качество содержащегося в них алкоголя.

Напомним, что в феврале 2017 года в Госдуму был внесён проект закона о запрете на стимулирование продаж алкоголя с помощью скидок или бесплатной раздачи. По мнению разработчиков законопроекта, это подталкивает людей к покупке алкоголя, который им по сути не нужен. Таким образом, формируется запасы алкоголя у граждан, что ведёт к росту его потребления.