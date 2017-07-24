​Автовладельцы смогут самостоятельно выбирать буквы и цифры на гос. номер

МВД внесло в правительство проект документа, который позволит гражданам самостоятельно выбирать сочетание букв и цифр на номере, а также получать номера в автосалоне, сообщает «РБК».

МВД предлагает дать гражданам право выбирать набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю при получении государственных номеров. При этом в документе не указано, каким образом это должно происходить, – порядок должен определить кабинет министров.

Помимо этого, документ предполагает выдачу номеров и свидетельства о регистрации ТС прямо в автосалоне. Автосалон будет дистанционно передавать документы в полицию, после чего менеджер заберет СТС, напечатает номера и отдаст их владельцу. Стоит отметить, что услуга будет платной, но ФАС установит предельные тарифы.

Также законопроект должен помочь водителям, у которых идентификационный номер на кузове или раме сгнил либо покрылся ржавчиной. Таким машинам будет наноситься дополнительная маркировка и при каждой следующей регистрации отправляться к эксперту-криминалисту в этом случае не обязательно.

Напомним, что сейчас автовладельцы могут оформить доверенность на менеджера салона для представления его интересов в ГИБДД, то после реформы автосалон будет дистанционно передавать документы в полицию, после чего заберет СТС, напечатает номера и отдаст их владельцу.