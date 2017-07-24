​Никита Михалков будет отстаивать присутствие ненормативной лексики, если это соответствует задумке автора

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что ненормативную лексику в художественных фильмах приемлемой, если это соответствует замыслу, сообщает «ТАСС».

Михалков отметил, что при этом должны быть самоцензура и ответственность художника, что нет единой черты, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. «Допустим, в "Утомленных солнцем - 2", когда появляются матерные слова, это абсолютно оправдано ситуацией. Бывает так, что нет других слов более точных, чем эти – пояснил он. – И я отвечаю за то, что мои герои в этой ситуации должны говорить именно так».

Также он добавил, что нецензурная лексика может присутствовать и в его новом фильме "Шоколадный револьвер". «Она будет абсолютно оправдана, – убежден режиссер. – Слова запикают, но они будут читаться. Это не мешает. Ничего страшного в этом нет. В данном случае меня это совершенно не беспокоит. Это будет естественно, точнее - необходимо. И я берусь это доказать».

Напомним, что закон о запрете на ненормативную лексику в фильмах вступил в силу с 1 июля 2014 года. После чего российские режиссеры: Никита Михалков, Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и Олег Табаков направили в адрес премьера Дмитрия Медведева письмо с просьбой внести поправки в закон. Они считал, что таким фильмом необходимо присуждать рейтинг 18+ и выдавать в прокат, если замысел предполагает использование нецензурной лексики. Однако Госдума выступил категорически против каких-либо изменений.