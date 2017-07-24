​В Федоровском мотоциклист сбил семилетнюю девочку

В минувшую субботу, в поселке Федоровский, молодой человек 1994 года рождения сбил маленькую девочку.

Как сообщает районное ГИБДД, в семь вечера мужчина ехал на мотоцикле возле дома 4 «А» Центрального переулка, где из-за припаркованного минивена Nissan, не заметил несовершеннолетнюю, появившуюся на дороге. Водитель затормозил, мотоцикл упал на правый бок и на семилетнюю девочку. В результате ДТП она получила телесные повреждения.