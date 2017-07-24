​Авиакомпания «Победа» будет совершать вынужденную посадку, и высаживать каждого пассажира, закурившего на борту

Авиакомпания «Победа» ужесточит меры по борьбе с курильщиками на борту. Теперь при обнаружении факта курения на борту, компания будет совершать вынужденную посадку, и требовать от нарушителя компенсации, сообщает «ТАСС».

«Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей», – отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в том числе будут взыскиваться и расходы за топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа и лизинг. Также предусмотрена компенсация другим пассажирам рейса. Данное изменение связано с учащением случаев курения на борту, с начала года уже зафиксировано около 30 случаев.

Стоит отметить, что на прошлой неделе, самолёт выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, соверши вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, для отстранения пассажира от полёта.

Напомним Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").