​"Мегафон" заявил о невозможности отмены роуминга в короткие сроки

Операционный директор «Мегафон» Анна Серебрянникова заявила, что отменить внутрироссийский роуминг за две недели невозможно, сообщает «Meduza».

Серебрянникова заметила, что «ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме». Также она добавила, что компания готова встретиться с ведомством в суде по поводу неисполнения требования.

Потери оператора из-за отмены роуминга могут достичь нескольких миллиардов рублей и возместить их нечем. Такие же проблемы и у других операторов, но совместный иск подать они не готовы, добавил Серебрянникова.

Ранее портал siapress.ru сообщал об отмене роуминга и чем это может обернуться для пользователей сотовой связи.