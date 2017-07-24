​В Нижневартовске оштрафовали медиков и сотрудников образовательных учреждений за то, что "проворонили" вспышку менингита

Прокуратура Нижневартовска проверила информацию о массовом заболевании менингитом в детских учреждениях города, сообщает «РГ».

Как отмечает пресс-служба прокуратуры округа, ведомством было установлено, что с мая по июль 2017 года в больницы за медпомощью обратилось 117 детей, у 62 из них был подтвержден энтеровирусный менингит. Причиной массового заболевания стало пренебрежение санэпидтребованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней - учреждения, в которых заболевали дети, не закрылись вовремя, чтобы предупредить распространение вируса. Медики Нижневартовска уведомили Роспотребнадзор позже, что также сказалось на распространении.

По итогам проверки оштрафованы должностные лица больниц и 13 образовательных учреждений.