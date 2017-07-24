Я лошадь, я так вижу. В Сургуте появился конь-художник

В Сургуте, на Заячьем острове появился конь-художник. Мираж, именно так зовут творца из мира животных, пишет картины держа кисточку зубами.

Делает он это пока неумело, но работает, как познавший славу творец - экспрессивно и за вознаграждение. Первые работы молодому дарованию давались с трудом, зато сейчас конь-живописец, кажется, вошёл во вкус.

Интересоваться красками и кисточками Мираж начал благодаря своей наезднице Анастасии, с которой познакомился пять месяцев назад, когда девушка решила сменить конный клуб. У нее была мечта научить лошадь рисовать:

"Просто сейчас каждую тренировку мы с ним рисуем. Ну, остаёмся и картину он рисует минут за 5-8. Уже кисточки не так часто начали выпадать, как у него это было по началу. В общем он очень старается, ему это очень нравится. Каждый день после тренировок мы с ним дополнительно оставались, и я пыталась научить его просто держать кисточку. Потом я заметила, что ему это очень нравится, он постоянно стал сам приходить на это место и пытаться... и звать просто, что давай, порисуем».

С выбором цвета, который вскоре окажется на картине, помогает Анастасия, а вот куда в итоге положить мазок решает уже сам художник. В копилке Миража уже имеется пять работ, но это не предел, ведь картины лошадиного Дали по рукам расходятся быстро. Сейчас художественно-спортивный тандем усиленно готовится к своим первым соревнованиям по конкуру и выездке, который будет проходить в октябре в Ханты-Мансийске. Кто знает, может через 100 лет картины коня будут продаваться как горячие пирожки.