​Прокатились с огоньком. Вчера в одном из дачных кооперативов сгорел квадроцикл

Вчера в кооперативе «Сургутские недра» сгорел квадроцикл. Подробности этой истории нам поведала читательница siapress.ru.

Как оказалось, женщина с семьей и другими родственниками на прошедших выходных отдыхали на даче. Для того, чтобы развлечь детей, их друзья дали им в полное распоряжение квадроцикл. Причем он, как отмечает сургутянка, находилось в исправном состоянии. На протяжении двух дней и дети, и взрослые спокойно катались, и ничего не предвещало беды.

«Вечером в воскресенье моя дочь подъехала к воротам. Сказала, что стало горячо ногам, и слезла. Буквально через несколько секунд он загорелся. Хорошо, что бензина в нем было совсем чуть-чуть, и он просто сгорел, а не взорвался», - рассказала наша читательница.

Как отмечает сургутянка «слава богу, никто не пострадал», огонь потушили своими силами – по ее словам, пожарные прибыли через час после вызова, хотя представители пожарной службы Сургута в разговоре с siapress.ru официально заявили, что их реакция на вызов была куда быстрее — согласно сводке, машина прибыла через 18 минут. Возможно, сургутянке показалось, что эти 18 минут шли чрезвычайно долго — в таких экстремальных условиях это вполне объяснимо.

Что стало причиной возгорания неизвестно, но, по мнению женщины, скорее всего это случилось из-за неисправности электропроводки, либо из-за того, что квадроцикл элементарно «загоняли».