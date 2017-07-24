Среди югорских НКО проходит конкурс годовых отчётов

Югорчан приглашают принять участие в конкурсе публичных годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта».

Именно годовой отчёт НКО эксперты считают одним из ключевых механизмов по формированию репутации и продвижению НКО – «точкой отсчёта» прозрачности её деятельности, способом повышения доверия общества к российским НКО.

Участие в конкурсе позволит представителям югорских НКО:

- публично заявить о следовании принципам прозрачности и отчетности,

- внести свой вклад в формирование доверия сектору,

- обеспечить дополнительный PR своей деятельности,

- получить экспертную оценку годового отчёта и рекомендации по его улучшению.

Для участия необходимо подготовить публичный отчёт о деятельности НКО за 2016 год, разместить его в сети интернет и до 31 июля заполнить заявочную форму, размещенную на странице проекта «Точка отсчёта». Подробности по телефону: +7 985 770 33 93, tochkao@donorsforum.ru.

Следует добавить, что сторонником развития культуры прозрачности и отчётности НКО является Фонд президентских грантов, поэтому конкурс проходит при его непосредственной поддержке. Опубликованные отчеты расположены по ссылке.