Югорские организации помощи животным провели благотворительные акции с участием своих питомцев

В минувшие выходные волонтеры общественных движений помощи животным в Сургуте и Ханты-Мансийске провели ярмарку с прогулкой собак и акции по поиску хозяев.

Несмотря на то, что в Сургуте дождь заставил волонтеров Общественного движения «Дай лапу» раньше времени отправиться по домам, за несколько часов им удалось собрать около 30 килограммов корма и больше трех тысяч рублей на его покупку, а также найти новый дом для одной из собак.

В Ханты-Мансийске же погода была солнечная и позволила Общественному движению и Фонду помощи животным «Ковчег» и «ЗооСпас» на городском «ПикникеХМ» открыть контактный зоопарк. Совместно общественникам удалось собрать более 17 тысяч рублей на корм и найти дом для 8 животных, а еще одна из собак нашла свою хозяйку сама.

«Детям было очень интересно наблюдать за кошками, играть с ними игрушками. Наши хвостатые после акции спали без задних ног. Три наши взрослые красавицы и один рыженький котёнок переехали в свои любящие семьи! Мы очень надеемся, что они проживут долгую и счастливую жизнь», - пишут в своей группе волонтеры «ЗооСпаса».

Такие акции выходного дня югорские общественники проводят на постоянной основе. К примеру, Фонд помощи животным «ЗооСпас» организует акцию «Ищу семью» с 2012 года и сумел найти новый дом для трех тысяч бездомных животных, а «Ковчегом» с 2009 года проводится акция «Птичий рынок». За время ее проведения волонтерам организации удалось приютить более 1000 четвероногих, а за всю историю общественного движения - более 12 тысяч животных.