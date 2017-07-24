​Бойцы спецназа в Мегионе устроили показательную битву в детском лагере

Детский лагерь «Летний Эксрпесс», действующий на базе средней школы №6 посетили сотрудники мегионской полиции совместно с членами общественной организации ХМАО - Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство».

В ходе своего выступления бойцы спецназа на собственном примере показали навыки обезоруживания и уничтожения противника с использованием приемов рукопашного боя, а также ведения стрельбы из пистолета.

«Своими выступлениями мы показываем дух нашего российского воина. Мы хотим, чтобы наша молодежь поступала в военные учебные заведения, чтобы парни хотели идти в армию, любили и уважали свою страну, а главное, чтобы могли защищать свою Родину», — говорит Руслан Вахитов, член общественной организации ХМАО – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство».

После показательных выступлений, детей пригласил в зал боевой славы, где рассказали о представленных на выставке предметах, привезённых из мест сражений в годы Великой Отечественной Войны. От встречи с бойцами спецназа дети остались в восторге, сообщил ОМВД России по г. Мегиону.

«На сегодняшний день нам кажется очень актуальным вопрос воспитания в детях чувства гражданственности и патриотизма. Во-первых, это профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Во-вторых, это своего рода профориентационная работа – отметилинспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Мегиону Андрей Меньшаков. – Нам будет очень отрадно, если после сегодняшнего мероприятия кто-то из ребят захочет связать свою жизнь со службой на благо Отечества».