​Роспотребнадзор указал города-лидеры по распространению ВИЧ. А как обстоят дела в Сургуте ?

Ранее портал siapress.ru рассказал о проблемных городах России, в которых зафиксировано наибольшее число заболевших ВИЧ и СПИДом.

Так согласно данным федерального СПИД центра по состоянию на 2014 год ВИЧ инфицированных зарегистрировано: в Самарской области (59 312 человек), в Иркутской (44 057 человек), в Кемерово (43 106 человек).

Стоит отметить, что в нашем регионе по данным Сургутского центра СПИД на 2014 год было зарегистрировано 21 167 ВИЧ-инфицированных человек, это число сократилось к 2017 году и составило 18 019 человек, а конкретно в Сургуте 4613.

Напомним что в мае Академик Ран Вадим Покровский рассказал, что возраст на котором вероятность заразиться ВИЧ наиболее высока – это 30-39 лет. Интересно, что среди мужчин заражения происходят преимущественно в возрасте 35-39 лет, а среди женщин в возрасте 30-34 лет.

"Половые контакты у нас сейчас за последний, 2016, год вышли на первое место практически — примерно столько же процентных случаев новых заражений, сколько при употреблении наркотиков. 48,8% заразились при употреблении наркотиков, 48,7% — при гетеросексуальных контактах, 1,5% — при гомосексуальных контактах", — рассказал академик.