​Евросоюз может наложить огромные миллиардные штрафы на российских операторов из-за закона Яровой

Российским сотовым компаниям грозят огромные штрафы из-за закона Ирины Яровой о хранении данных. Согласно данным Института исследования интернета, изучившего новый регламент Европейского союза, ЕС введёт новые нормы обработки данных в мае 2018 года. В противоречие с новыми нормами ЕС вступает закон Яровой, который обязывает хранить трафик всех клиентов в течение шести месяцев. Однако в законе нет норм ограничивающих или запрещающих хранение трафика иностранных граждан, сообщают «Ведомости».

Таким образом, если российская компания будет хранить данные пользователей ЕС без их согласия, или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент. Штрафы для российских операторов составят сумму до 20 млн евро или до 4 процентов от годовой глобальной выручки , если рассчитывать штраф отталкиваясь от последней цифры, большой четверке операторов придется заплатить штраф размером около 45 млрд рублей

Стоит отметить, что Европейский регламент предусматривает, что в каждом государстве ЕС будет создан специальный Госорган, контролирующий правила обработки данных, именно они будут пытаться наложить штрафы.

Напомним, что у операторов на подготовку к исполнению двух не слаженных законов осталось меньше года. Регламент ЕС вступает в силу 25 мая 2018 г., а поправки Яровой – 1 июля 2018 года. А это значит, что первые прецеденты могут случиться сразу же: с 14 июня по 15 июля 2018 г. в России пройдёт финальная часть ЧМ по футболу.